Dayane Mello, il suo staff corre ai ripari dopo una rivolta social (Di lunedì 4 gennaio 2021) La guerra social tra le fan brasiliane di Dayane Mello e i telespettatori italiani del GF Vip continua senza esclusione di colpi. Le dayanine sudamericane non hanno mai smesso di usare i loro trucchetti per sostenere la modella e così molti fan degli altri gieffini hanno minacciato di votare in massa per i concorrenti più odiati del Big Brother brasiliano, che partirà proprio in questi giorni. Per tutta risposta le fan straniere della Mello hanno iniziato a contattare le pagine Instagram più popolari del Brasile chiedendo loro aiuto. Già due account da più di 16 milioni di follower ciascuno hanno invitato a sostenere Dayane, scatenando così un vero incidente diplomatico social. Che bella la popolarità #GFVIP #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP pic.twitter.com/ND9HwjBzeB — Cheshire ...

trash_italiano : La pagina brasiliana Hugo Gloss, che conta 16,8 milioni di followers, ha lanciato un appello per supportare Dayane… - GrandeFratello : Dayane e Stefania si scontrano: 'Io ho capito chi sei, con me non attacca...' #GFVIP - LaStampa : Un portale brasiliano, che conta quasi 17 milioni di seguaci, pubblica un post in favore di Dayane Mello. E su Twit… - Dayane_mello_ : @Nancy9714 Il con chi dormi era un invito non diretto secondo me , lei si aspettava che dicesse con lei - voltoincognito : dayane mello said: 'OGGI CONDUSO IO' -