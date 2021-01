Coronavirus: Cattaneo (Lombardia), ‘bene studio su smog e virus’ (Di lunedì 4 gennaio 2021) Milano, 4 gen. (Adnkronos) – L’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, accoglie “con favore” i risultati di uno studio congiunto tra l”Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima’ del Cnr e Arpa Lombardia, che ha analizzato le concentrazioni di Sars-CoV-2 in aria nelle città di Milano e Bergamo, studiando l’interazione con le altre particelle presenti in atmosfera. E ha concluso come il particolato atmosferico non favorisca la diffusione in aria del Covid-19. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Milano, 4 gen. (Adnkronos) – L’assessore all’Ambiente e Clima di Regione, Raffaele, accoglie “con favore” i risultati di unocongiunto tra l”Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima’ del Cnr e Arpa, che ha analizzato le concentrazioni di Sars-CoV-2 in aria nelle città di Milano e Bergamo, studiando l’interazione con le altre particelle presenti in atmosfera. E ha concluso come il particolato atmosferico non favorisca la diffusione in aria del Covid-19. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

