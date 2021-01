Carragher punge Bale | “Deve ancora dimostrare che Zidane al Real si è sbagliato sul suo conto…”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Garethfare di più al Tottenham. Questo, in sintesi, il pensiero dell'ex storico difensore di Premier League Jamieche ai microfoni del Telegraph non le ha mandate a dire al gallese trasferitosi questa stagione in maglia Spurs dalMadrid.L'ex difensore del Liverpool e della Nazionale inglese non èconvinto della bontà del trasferimento dia Londra e, anzi, pizzica il classe 1988 sul suo rendimento: "Il Tottenham ha bisogno di un maggiore impatto da parte di Garethper pensare a qualcosa di più che entrare nella zona della Champions League", ha detto. ", dopo essere tornato a Londra, ha mostrato a malapena le sue qualità in partita. Anche in questa stagione è stato infortunato. ...