Aurélie Filippetti e Valdo Spini nel CdA degli Uffizi

Leggi su corrierenazionale

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Nuovo CdA delle Gallerie, nominato dal Ministro Franceschini. Vi entrano a far parte due ex ministri:E’ stato nominato dal Ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini il nuovo CdA delle Gallerie. Entrano a far parte dell’organismo due ex ministri: la francese, scrittrice, docente universitaria e… L'articolo Corriere Nazionale.