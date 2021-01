Attacco hacker ho mobile, il messaggio dell’operatore: ecco cosa fare (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono stati rubati alcuni dati sensibili agli utenti ho.mobile. Lo ha reso noto la stessa azienda che sta avvisando tutti gli utenti con un messaggio, e che ci ha tenuto a precisare che sono stati immediatamente innalzati i livelli di sicurezza. A quanto pare non sono stati sottratti dati bancari o di traffico, ma solo quelli anagrafici e tecnici della Sim. Ho.mobile ha inoltrato un messaggio a tutti i clienti per rendere noto il problema. Chi vuole può subito richiedere una sostituzione gratuita della SIM presso i punti vendita autorizzati. L’azienda ha già provveduto a denunciare l’attività illecita all’Autorità inquirente e ha informato il Garante della Privacy. “Ti scriviamo per informarti che purtroppo ho.mobile, come numerose altre aziende è rimasta vittima di crimini informatici che si sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono stati rubati alcuni dati sensibili agli utenti ho.. Lo ha reso noto la stessa azienda che sta avvisando tutti gli utenti con un, e che ci ha tenuto a precisare che sono stati immediatamente innalzati i livelli di sicurezza. A quanto pare non sono stati sottratti dati bancari o di traffico, ma solo quelli anagrafici e tecnici della Sim. Ho.ha inoltrato una tutti i clienti per rendere noto il problema. Chi vuole può subito richiedere una sostituzione gratuita della SIM presso i punti vendita autorizzati. L’azienda ha già provveduto a denunciare l’attività illecita all’Autorità inquirente e ha informato il Garante della Privacy. “Ti scriviamo per informarti che purtroppo ho., come numerose altre aziende è rimasta vittima di crimini informatici che si sono ...

