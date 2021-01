Striscia la Notizia, documenti falsi a Napoli? La (pericolosissima) mossa di Luca Abete (Di domenica 3 gennaio 2021) Uno scandalo a Napoli, svelato da Striscia la Notizia. Una truffa svelata dall'inviato Luca Abete, che per indagare si è recato di persona dai "furbetti". Nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 sabato 2 gennaio, infatti, sono stati puntati i fari su un mercato di documenti falsi che si sviluppa nel capoluogo della Campania. I falsari, in particolare, agivano tra i vicoli di Borgo San Antonio, a Napoli, dove ci si imbatte in (pericolosi) furbetti che promettono documenti falsi di vario tipo e, addirittura, dei documenti clonati. "Persone poco raccomandabili", spiega la redazione di Striscia la Notizia rilanciando il servizio. Persone con cui ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Uno scandalo a, svelato dala. Una truffa svelata dall'inviato, che per indagare si è recato di persona dai "furbetti". Nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 sabato 2 gennaio, infatti, sono stati puntati i fari su un mercato diche si sviluppa nel capoluogo della Campania. I falsari, in particolare, agivano tra i vicoli di Borgo San Antonio, a, dove ci si imbatte in (pericolosi) furbetti che promettonodi vario tipo e, addirittura, deiclonati. "Persone poco raccomandabili", spiega la redazione dilarilanciando il servizio. Persone con cui ...

Pat_oddo : RT @tdrclaudio: Stasera 33 anni di Striscia la Notizia.. 33 anni di veline di politica nascosta dietro una finta comicità 33 anni di decadi… - dtdeckeer : @morningstars_x striscia la notizia gag ???????????? - SantaBitvhKlaus : Striscia notizia vuol dire gogna mediatica per chi non rispetta le leggi. Da non spacciatrice ogni volta mi sento m… - AristarcoScann1 : Ah beh, pensavo che fosse Striscia la notizia! Salvo altri. - andal68 : RT @tdrclaudio: Stasera 33 anni di Striscia la Notizia.. 33 anni di veline di politica nascosta dietro una finta comicità 33 anni di decadi… -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Notizia Striscia la Notizia, "due pir***". Poi una scena sconcertante: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, roba da matti dietro le quinte Liberoquotidiano.it La decisione di Pierpaolo Pretelli su Ariadna Romero dopo la notte bollente con Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono ormai inseparabili. Dopo le effusioni bollenti che si sono scambiati nella casa del Grande Fratello Vip, ...

Elisabetta Gregoraci trascorre il Capodanno senza il figlio Nathan e Briatore

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore quest’anno hanno trascorso il giorno di Natale insieme, proprio come hanno fatto negli anni precedenti, quando erano ancora sposati. Insieme al figlio Nathan Fal ...

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono ormai inseparabili. Dopo le effusioni bollenti che si sono scambiati nella casa del Grande Fratello Vip, ...Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore quest’anno hanno trascorso il giorno di Natale insieme, proprio come hanno fatto negli anni precedenti, quando erano ancora sposati. Insieme al figlio Nathan Fal ...