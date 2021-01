Silvio Brusaferro: "Andiamoci piano, troppo presto per una vita normale" (Di domenica 3 gennaio 2021) “Il 7 gennaio vita normale? Andiamoci piano. Come si può parlare di ritorno alla vita normale! Viviamo in una pandemia, il virus circola diffusamente nel nostro Paese e i servizi sanitari sono sotto stress. Non è il momento di rilassarsi. Tutti i dati mostrano che l’epidemia non è finita, è ancora in una fase molto pericolosa. Abbiamo però imboccato la strada per controllarla grazie ai vaccini”. Così, intervistato dal Corriere della Sera, il presidente dell’Istituto superiore di sanità e componente del Comitato tecnico-scientifico Silvio Brusaferro. “Bisogna evitare che la curva riparta e questo si può fare adottando con rigore e sistematicamente le misure di prevenzione che ormai gli italiani conoscono: mascherina, distanziamento, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 3 gennaio 2021) “Il 7 gennaio. Come si può parlare di ritorno alla! Viviamo in una pandemia, il virus circola diffusamente nel nostro Paese e i servizi sanitari sono sotto stress. Non è il momento di rilassarsi. Tutti i dati mostrano che l’epidemia non è finita, è ancora in una fase molto pericolosa. Abbiamo però imboccato la strada per controllarla grazie ai vaccini”. Così, intervistato dal Corriere della Sera, il presidente dell’Istituto superiore di sanità e componente del Comitato tecnico-scientifico. “Bisogna ere che la curva riparta e questo si può fare adottando con rigore e sistematicamente le misure di prevenzione che ormai gli italiani conoscono: mascherina, distanziamento, ...

FrancescaTGI : RT @HuffPostItalia: Silvio Brusaferro: 'Andiamoci piano, troppo presto per una vita normale' - Marco_chp1 : RT @HuffPostItalia: Silvio Brusaferro: 'Andiamoci piano, troppo presto per una vita normale' - DavideTedesco74 : RT @HuffPostItalia: Silvio Brusaferro: 'Andiamoci piano, troppo presto per una vita normale' - HuffPostItalia : Silvio Brusaferro: 'Andiamoci piano, troppo presto per una vita normale' - 7ED7 : “Follia è fare sempre la stessa cosa e aspettarsi risultati diversi.” (Albert Einstein) #lockdown #COVID19… -