Oggi 14 245 contagi e 347 morti Crescono +127 i ricoveri in ospedale

(Di domenica 3 gennaio 2021) La situazione in Italia in base al di3 gennaio 2021 . Sono 14.245 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 347. Lo rende noto il nuovo bollettino del ...

Corriere : Il bollettino di oggi 3 gennaio: 14.245 nuovi casi e 347 morti. Il tasso di positività ... - albertocaldana : RT @Lanf040264: #Coronavirus, oggi: 14.245 #contagi e 347 decessi; tasso di positività al 13,8%. La Regione in cui si registrano più conta… - cdghietta : RT @eziomauro: Coronavirus, il bollettino di oggi, 3 gennaio: 14.245 nuovi casi e 347 morti - manutoma1 : RT @Corriere: Il bollettino di oggi 3 gennaio: 14.245 nuovi casi e 347 morti. Il tasso di positività ... - bizcommunityit : Coronavirus, ultimi dati: oggi in Italia altri 14.245 casi e 347 vittime. Tasso di positività al ... -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi 245

MILANO - Un'altra impennata di contagi in provincia di Varese, che nel report di oggi, 3 gennaio, è la zona della Lombardia in assoluto più colpita. Con 408 nuovi casi, più della provincia di Milano, ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.