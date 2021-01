Juventus, caso Rabiot: out anche contro l’Udinese, cosa dice il regolamento (Di domenica 3 gennaio 2021) Juventus – caso anomalo in casa Juventus. Tutto risale ad ottobre, prima di Juventus Napoli il centrocampista francese Adrien Rabiot venne espulso in Roma Juve. Di conseguenza l’ex PSG avrebbe dovuto scontare la squalifica contro gli azzurri. Dopo la sentenza, con tanto di 3-0 e partita vinta, il francese dunque avrebbe dovuto scontare la squalifica. Ma dopo mesi, l’annullamento della sentenza e della partita giocata ha fatto si che la squalifica tornasse in auge. La juve per non rischiare non lo convocò contro la Fiorentina, ma ad oggi sembra non aver ancora scontato la squalifica. Juventus, Rabiot ancora squalificato? Stando a quanto riferito da Tuttosport, questa sera Adrien Rabiot è destinato a non prendere parte ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 3 gennaio 2021)anomalo in casa. Tutto risale ad ottobre, prima diNapoli il centrocampista francese Adrienvenne espulso in Roma Juve. Di conseguenza l’ex PSG avrebbe dovuto scontare la squalificagli azzurri. Dopo la sentenza, con tanto di 3-0 e partita vinta, il francese dunque avrebbe dovuto scontare la squalifica. Ma dopo mesi, l’annullamento della sentenza e della partita giocata ha fatto si che la squalifica tornasse in auge. La juve per non rischiare non lo convocòla Fiorentina, ma ad oggi sembra non aver ancora scontato la squalifica.ancora squalificato? Stando a quanto riferito da Tuttosport, questa sera Adrienè destinato a non prendere parte ...

