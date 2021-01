Greta Thunberg, diciotto anni e non sentirli (Di domenica 3 gennaio 2021) Forse una delle adolescenti più note e chiacchierate degli ultimi anni, Greta Thunberg, classe 2003, è una vera icona ambientalista. Una piccola attivista che ha compiuto grandi imprese. Le sue iniziative, come il suo fiero viso, hanno fatto il giro del mondo, rendendola una vera paladina della giustizia. Dalla creazione dei Fridays for future, alla pubblicazione del libro La nostra casa è in fiamme: scopriamo chi è Greta Thunberg. Greta Thunberg. Photo credits: EuroTopicsUna piccola grande attivista Figlia d’arte, con mamma cantante d’opera e papà attore, Greta Thunberg nasce il 3 Gennaio del 2003. Oggi, la giovane teenager dall’aria severa, con la sua lunga treccia, compie diciotto anni. Senza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 gennaio 2021) Forse una delle adolescenti più note e chiacchierate degli ultimi, classe 2003, è una vera icona ambientalista. Una piccola attivista che ha compiuto grandi imprese. Le sue iniziative, come il suo fiero viso, hanno fatto il giro del mondo, rendendola una vera paladina della giustizia. Dalla creazione dei Fridays for future, alla pubblicazione del libro La nostra casa è in fiamme: scopriamo chi è. Photo credits: EuroTopicsUna piccola grande attivista Figlia d’arte, con mamma cantante d’opera e papà attore,nasce il 3 Gennaio del 2003. Oggi, la giovane teenager dall’aria severa, con la sua lunga treccia, compie. Senza ...

FFF_Chieri : Buon compleanno! Quando è nata Greta Thunberg nell'atmosfera c'erano 375ppm di #CO2 , oggi ce ne sono 415. E i gov… - ottopagine : Oggi compie 18 anni Greta Thunberg: la battaglia continua - ekuonews : Compie 18 anni Greta Thunberg simbolo della lotta contro i cambiamenti climatici - patriziagatto3 : RT @RaiNews: La giovane attivista per la salvaguardia del clima e dell'ambiente: 'La lotta senza fine per il pianeta continua' #GretaThunbe… - laci_bacsi : RT @RaiNews: La giovane attivista per la salvaguardia del clima e dell'ambiente: 'La lotta senza fine per il pianeta continua' #GretaThunbe… -