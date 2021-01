Grande Fratello Vip 5, Sonia Lorenzini svela la verità sul tradimento di Andrea Damante a Giulia De Lellis (Di domenica 3 gennaio 2021) Sonia Lorenzini ha messo le cose in chiaro sui presunti tradimenti che la vedevano protagonista come amante dell’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante, il quale all’epoca era impegnato con Giulia De Lellis. L’ex gieffina ritorna sulla delicata questione avvenuta diversi anni fa, facendo intendere che la notte clandestina pare ci sia stata durante il GF Vip 2, quando la De Lellis era una dei concorrenti della Casa. Sonia però ha voluto precisare quello che realmente c’è stato e ha visto dopo essere uscita definitivamente dalla casa del Grande Fratello VIP 5. Uomini e Donne news, la tesi di Sonia Lorenzini L’ex tronista e concorrente del GF Vip 5, Sonia ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 3 gennaio 2021)ha messo le cose in chiaro sui presunti tradimenti che la vedevano protagonista come amante dell’ex tronista di Uomini e Donne, il quale all’epoca era impegnato conDe. L’ex gieffina ritorna sulla delicata questione avvenuta diversi anni fa, facendo intendere che la notte clandestina pare ci sia stata durante il GF Vip 2, quando la Deera una dei concorrenti della Casa.però ha voluto precisare quello che realmente c’è stato e ha visto dopo essere uscita definitivamente dalla casa delVIP 5. Uomini e Donne news, la tesi diL’ex tronista e concorrente del GF Vip 5,...

