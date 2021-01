Giulia Salemi vittima di slut-shaming per la storia con Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 2020 (Di domenica 3 gennaio 2021) Giulia Salemi vittima di slut-shaming per la storia con Pierpaolo Pretelli e il popolo dei social si spacca. Una giovane ragazza arriva al Grande Fratello Vip 2020 e si lascia andare ad effusioni e coccole con un giovane e single compagno d’avventura, cosa c’è di male in tutto questo? Siamo ormai nel 2021 si parla di parità di sessi, di amore universale, di coppie gay e di libertà sessuale ma poi si scivola sulla banana e ci si offende se una ragazza e un ragazzo si lasciano travolgere dalla passione. A mettere Giulia Salemi alla gogna ci hanno pensato i fan dei cosiddetti Gregorelli ovvero la coppia formata da Pierpaolo Pretelli ed ... Leggi su optimagazine (Di domenica 3 gennaio 2021)diper lacone il popolo dei social si spacca. Una giovane ragazza arriva alVipe si lascia andare ad effusioni e coccole con un giovane e single compagno d’avventura, cosa c’è di male in tutto questo? Siamo ormai nel 2021 si parla di parità di sessi, di amore universale, di coppie gay e di libertà sessuale ma poi si scivola sulla banana e ci si offende se una ragazza e un ragazzo si lasciano travolgere dalla passione. A metterealla gogna ci hanno pensato i fan dei cosiddetti Gregorelli ovvero la coppia formata daed ...

