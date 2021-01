GF Vip | Christian De Sica contro la scelta di Alfonso Signorini

Leggi su 361magazine

(Di domenica 3 gennaio 2021) L’attore ha espresso il suo parere sulla decisione di mandare in onda la clip delle ‘morti celebri’ del 2020 L’attoreDeha trovato orribile la decisione del Grande Fratello Vip di mandare in onda il video con le ‘morti celebri’ del 2020. Infatti la notte del 31 dicembre durante lo speciale del GF Vip 5ha fatto uscire i concorrenti fuori alla porta rossa e gli ha mostrato un filmato per ricordare le “morti celebri” del 2020. I concorrenti da cinque mesi nella casa infatti sono all’oscuro di quello che succede fuori dalla casa di Cinecittà. Infatti i vipponi non erano stati informati della morte di Gigi Proietti, del batterista dei Pooh Stefano D’Orazio e del campione del mondo Paolo Rossi. “Allora vipponi, prima che canti Fausto Leali e voi potrete ballare con chi volete, vorrei la ...