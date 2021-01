Furto di Identità online : quando fare la denuncia, segnalare l’abuso e come richiedere la rimozione dei propri dati da internet (Di domenica 3 gennaio 2021) Esistono molte TECNICHE DI Furto DELL’IDENTITA’ DIGITALE. Vi elenchiamo le principali : Social Engineering (S.E.): tecniche psicologiche che sfruttano l’inesperienza e la buona fede degli utenti per carpire informazioni utili a portare a termine successivi attacchi tecnologi ai sistemi mediante una impersonificazione .Phishing : Una forma di S. E. che consiste nella creazione e nell’uso di email e siti web ideati per apparire come email e siti web istituzionali, con lo scopo di raggirare gli utenti internet di tali enti e carpire loro informazioni personali riguardanti il proprio account (password, numero di carta di credito).Vishing o Voice Phishing : richiesta di contattare un falso recapito telefonico per dare poi dati personali.Malicious Code : famiglia di software che ha come ... Leggi su analisideirischinformatici (Di domenica 3 gennaio 2021) Esistono molte TECNICHE DIDELL’IDENTITA’ DIGITALE. Vi elenchiamo le principali : Social Engineering (S.E.): tecniche psicologiche che sfruttano l’inesperienza e la buona fede degli utenti per carpire informazioni utili a portare a termine successivi attacchi tecnologi ai sistemi mediante una impersonificazione .Phishing : Una forma di S. E. che consiste nella creazione e nell’uso di email e siti web ideati per apparireemail e siti web istituzionali, con lo scopo di raggirare gli utentidi tali enti e carpire loro informazioni personali riguardanti ilo account (password, numero di carta di credito).Vishing o Voice Phishing : richiesta di contattare un falso recapito telefonico per dare poipersonali.Malicious Code : famiglia di software che ha...

Ultime Notizie dalla rete : Furto Identità Indagine Kaspersky: da 50 centesimi per la carta d'identità a 418 euro per i conti PayPal. Nel dark web i dati personali hanno un costo Fortune Italia