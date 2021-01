Covid, Asl Napoli 2 Nord: vaccinati 500 operatori sanitari in due giorni (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nei primi due giorni della campagna vaccinale, l’Asl Napoli 2 Nord ha già somministrato il vaccino a 500 operatori sanitari. L’Asl Napoli 2 Nord rende noto che il tasso di adesione è di oltre il 90%. Continua, nel frattempo, la campagna vaccinale nei quattro i centri vaccinali a Ischia, Frattamaggiore, Giugliano e Pozzuoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nei primi duedella campagna vaccinale, l’Aslha già somministrato il vaccino a 500. L’Aslrende noto che il tasso di adesione è di oltre il 90%. Continua, nel frattempo, la campagna vaccinale nei quattro i centri vaccinali a Ischia, Frattamaggiore, Giugliano e Pozzuoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

