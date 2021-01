Classifica Marcatori Serie A 2020-2021 – 15^ giornata (Di domenica 3 gennaio 2021) Classifica Marcatori Serie A NEWS - Nel 2019-2020 è stato Ciro Immobile (Lazio) con 36 gol. Chi vincerà la Classifica Marcatori Serie A nel 2020-2021? Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 3 gennaio 2021)A NEWS - Nel 2019-è stato Ciro Immobile (Lazio) con 36 gol. Chi vincerà laA nel? Pianeta Milan.

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Marcatori CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Cristiano Ronaldo capocannoniere: i bomber italiani Il Sussidiario.net Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la quindicesima giornata

Quindicesima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori. La quindicesima giornata, che ha aperto il 2021, si è giocata tutta nella giornata odierna.

22:40 Serie A: poker della Juve sull’Udinese-Risultati e marcatori 15^ giornata

Si giocherà domenica la 15^ giornata del campionato di Serie A. Per leggere la classifica, CLICCA QUI. Di seguito il programma delle gare e i risultati:Domenica ore 12.30Inter-Crotone 6-2: 20', 57', 7 ...

