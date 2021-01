Scandalo in Portogallo | “Alcuni club hanno nascosto di avere dei positivi”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 2 gennaio 2021) È un’accusa fortissima, quella che arriva da Tiago Pinto, appena insediatosi come nuovo direttore generale della Roma. Pinto ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del Benfica, sua precedente squadra, in cui ha attaccato altre squadre del campionato portoghese. All’inizio della pandemia abbiamo deciso che il Benfica dovesse dare l’esempio ed essere eticamente responsabile, concordando con i giocatori e le loro famiglie che in caso dità venisse comunicato chi fosse il contagiato. Volevamo dare l’esempio e non stigmatizzare chi contrae il virus. Mi pento di questa scelta, visto che gli altrinonmostrato questa apertura. Non ho dubbi che ci siano stati deichedei. L'articolo ilNapolista.