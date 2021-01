Saldi invernali 2021: ecco come si svolgeranno veramente (Di sabato 2 gennaio 2021) I Saldi invernali tra emergenza Covid e maltempo Dal Nord al Sud si stanno vivendo due emergenze, la prima è la pandemia che tutti stiamo affrontando nella quotidianità, la seconda è anche il maltempo invernale, un’incertezza tipica dei mesi natalizi con cui i commercianti si scontrano ogni anno e che con il Covid viene resa più difficile. Federazione Moda Italia insieme a Confcommercio si sono unite nel fornire informazioni importanti su come si svolgerà il mese dei Saldi invernali, ne è stato pubblicato anche il calendario regione per regione. Il Covid taglia di un miliardo di euro la spesa, avvisano le due istituzioni. Sono attese nei negozi ben 15 milioni di famiglie e 110 euro di spesa media a persona, il totale di introiti sarà di 4 miliardi di euro. 15,7 milioni di famiglie ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Itra emergenza Covid e maltempo Dal Nord al Sud si stanno vivendo due emergenze, la prima è la pandemia che tutti stiamo affrontando nella quotidianità, la seconda è anche il maltempo invernale, un’incertezza tipica dei mesi natalizi con cui i commercianti si scontrano ogni anno e che con il Covid viene resa più difficile. Federazione Moda Italia insieme a Confcommercio si sono unite nel fornire informazioni importanti susi svolgerà il mese dei, ne è stato pubblicato anche il calendario regione per regione. Il Covid taglia di un miliardo di euro la spesa, avvisano le due istituzioni. Sono attese nei negozi ben 15 milioni di famiglie e 110 euro di spesa media a persona, il totale di introiti sarà di 4 miliardi di euro. 15,7 milioni di famiglie ...

