Pioli, la madre è il giudice più severo: “Non hai vinto nulla” | News (Di sabato 2 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE MILAN News - Il Corriere della Sera si è soffermato su Stefano Pioli, che vuole stupire tutti... anche sua madre Pioli, la madre è il giudice più severo: “Non hai vinto nulla” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 2 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE MILAN- Il Corriere della Sera si è soffermato su Stefano, che vuole stupire tutti... anche sua, laè ilpiù: “Non haiPianeta Milan.

PianetaMilan : #Pioli, la madre è il giudice più severo: 'Non hai vinto nulla' | News - sburrotre : RT @alessa_sa_: @sburrotre Mi immagino i 'chinga tu madre' che volerebbero dai messicani a Pioli se non lo mettesse 1 partita su 350, gaser… - alessa_sa_ : @sburrotre Mi immagino i 'chinga tu madre' che volerebbero dai messicani a Pioli se non lo mettesse 1 partita su 350, gaserebbe - sportface2016 : #Milan, #Pioli: 'Mia madre dice che non ho ancora vinto nulla, Ibrahimovic intelligente e simpatico' - MorroLuca1 : Madre de dios dopo le pozioni di Bangsboo abbiamo pure Caffè Pioli Impossibile da vincere questo campionato -