Pensione a 65 anni: come richiederla ed a chi spetta

come si richiede la Pensione a 65 anni? Chi ne ha diritto? Se ti stai facendo questa domanda, nelle prossime righe di questo articolo puoi trovare la risposta.

Pensione a 65 anni: ecco cosa sapere

Quando si parla di Pensione a 65 anni, si inquadra soprattutto il trattamento pensionistico anticipato, che può essere ottenuto quando si è in possesso dei seguenti requisiti contributivi:

41 anni e 10 mesi per le donne
42 anni e 10 mesi per i lavoratori di sesso maschile

L'attuale quadro normativo permette di accedere alla Pensione anche prima del compimento dei 65 anni. A dimostrazione di ciò è possibile citare il caso di Quota 100. Questa misura, che arriverà alla sua naturale scadenza con la fine del ...

