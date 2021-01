Monza-Cisterna: data, orario, diretta tv e streaming Superlega 2020/2021 (Di sabato 2 gennaio 2021) La Vero Volley Monza ospita la Top Volley Cisterna: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il match valido per la sesta giornata di ritorno della Superlega 2020/2021. Dopo aver spuntato la vittoria al tie-break contro Padova, i brianzoli vanno a caccia di un altro successo contro Cisterna, fanalino di coda della classifica. L’appuntamento è per domenica 4 dicembre alle ore 16:00. La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Eleven Sports. Inoltre, Sportface.it offrirà una diretta testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA DICIASSETTESIMA GIORNATA RISULTATI E ... Leggi su sportface (Di sabato 2 gennaio 2021) La Vero Volleyospita la Top Volley: eccoe come vedere intv eil match valido per la sesta giornata di ritorno della. Dopo aver spuntato la vittoria al tie-break contro Padova, i brianzoli vanno a caccia di un altro successo contro, fanalino di coda della classifica. L’appuntamento è per domenica 4 dicembre alle ore 16:00. La partita sarà visibile insulla piattaforma a pagamento Eleven Sports. Inoltre, Sportface.it offrirà unatestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA DICIASSETTESIMA GIORNATA RISULTATI E ...

