Milano: morto Marco Formentini, primo sindaco leghista (2) (Di sabato 2 gennaio 2021) (Adnkronos) – L'esperienza alla guida di Milano, segnata da 'scontri' con il Leoncavallo, si interrompe dopo un mandato: nel 1997 viene sconfitto al primo turno – diventerà sindaco Gabriele Albertini -, ma la sua esperienza politica prosegue. Rieletto nel 1999 al parlamento di Strasburgo in occasione delle elezioni europee, Formentini lasciò il partito, in polemica con l'indipendentismo padano e la rottura tra Lega e Berlusconi.

