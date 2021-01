Il microfono non va, Rita Pavone non si sente. Imbarazzo a L'anno che verrà - (Di sabato 2 gennaio 2021) Novella Toloni Inatteso fuori programma durante lo show di Rai Uno. La cantante è stata costretta a cambiare tre microfoni e alla fine è intervenuto anche Amadeus "Era meglio se c'era il playback!". Così il popolo dei social ha scherzato sull'imbarazzante incidente che ha visto protagonista Rita Pavone durante lo spettacolo di San Silvestro su Rai Uno. A L'anno che verrà la popolare cantante non è riuscita a cantare il brano "Nessun dolore" di Battisti per colpa di un improvviso malfunzionamento dei microfoni. Non è bastato cambiarne tre per consentirle di esibirsi e alla fine Amadeus ha dovuto interrompere il programma per spiegare quanto stava accadendo. nodo 1827277 Non si può certo dire che il 2021 sia iniziato con il piede giusto per Rai Uno. Subito dopo i festeggiamenti di mezzanotte sul palco ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 2 gennaio 2021) Novella Toloni Inatteso fuori programma durante lo show di Rai Uno. La cantante è stata costretta a cambiare tre microfoni e alla fine è intervenuto anche Amadeus "Era meglio se c'era il playback!". Così il popolo dei social ha scherzato sull'imbarazzante incidente che ha visto protagonistadurante lo spettacolo di San Silvestro su Rai Uno. A L'chela popolare cantante non è riuscita a cantare il brano "Nessun dolore" di Battisti per colpa di un improvviso malfunzionamento dei microfoni. Non è bastato cambiarne tre per consentirle di esibirsi e alla fine Amadeus ha dovuto interrompere il programma per spiegare quanto stava accadendo. nodo 1827277 Non si può certo dire che il 2021 sia iniziato con il piede giusto per Rai Uno. Subito dopo i festeggiamenti di mezzanotte sul palco ...

