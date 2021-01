Godfall Recensione PC PS5 – Scintillante | splendente | abbagliante… e poi?

(Di sabato 2 gennaio 2021) Ho sperato di poter scrivere ladisin dal primo istante in cui ho capito che tipo di gioco sarebbe stato. Adoro alla follia il concetto di Looter; le luci, i colori sgargianti, il cambio costante di equip alla ricerca dell’arma perfetta. Mescolando il concetto con movenze da RPG Action e una resa/stile estetico Warhammeriano, il cocktail che mi si presentava davanti poteva essere il più buono che avessi mai assaggiato. Purtroppo, la sua anima GaS ne ha pregiudicato la diffusione su larga scala, nelle poche PS5 giunte a destinazione dai consumatori. E su PC, dove pure è disponibile, a fatica sbraccia e sgomita cercando di uscire dal loop di ripetitività tipico, ahimè, del genere a cui appartiene., art direction da brividi L’ho premesso, e lo ripeto: il primo gioco Next Gen ...

