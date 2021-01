Ti ricordi – Amarildo | le sue Bibbie agli avversari prima dei match e quella testata a Manfredonia prima di un derby al Flaminio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 gennaio 2021) “Fra un fico e un cazzotto tra i denti, ognuno ormai sceglier saprà”: Guccini era convinto, in chiusura della sua celebre canzone, di aver dimostrato le proprietà benefiche del fico tanto da eliminare ogni dubbio su cosa scegliere tra il frutto ed un pugno. E sostituendo al fico una Bibbia e al cazzotto unasi ottieneSouza do Amaral, detto più semplicemente. Sì, proprio il centravanti ex Lazio, Cesena e, solo per tre partite, Torino. Guccini e i suoi fichi torneranno utili in seguito per raccontare quel centravanti atipico, lungo, magro e con l’aria un po’ spaesata che arrivò a Roma nel 1989. Il presidente Gianmarco Calleri aveva riportato la Lazio in Serie A e l’annoi biancocelesti erano riusciti a ottenere una salvezza tranquilla anche grazie a colpi particolarmente ...