Sondaggio: per il 31% dei votanti l’Inter ha più bisogno di un altro attaccante (Di sabato 2 gennaio 2021) Sondaggio: Secondo voi, chi ha più bisogno di un altro attaccante? Inter 31% Milan 30% Juventus 25% Roma 14% Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 2 gennaio 2021): Secondo voi, chi ha piùdi un? Inter 31% Milan 30% Juventus 25% Roma 14% Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

LegaSalvini : ++ SONDAGGIO: IL PREMIER CONTE NON SA GOVERNARE PER 2 ITALIANI SU 3 ++ Non c'è da stupirsi, è un governo di diletta… - pisto_gol : A grande richiesta: Le mie preferenze per il sondaggio del @CorSport di fine anno: 1.Squadra rivelazione: Mila… - jonny_oxborrow1 : RT @sian__campbell: se ho dei follower italiani, si prega rispondere al mio sondaggio sulla moda fast fashion e vintage per un saggio unive… - danielleriley__ : RT @sian__campbell: se ho dei follower italiani, si prega rispondere al mio sondaggio sulla moda fast fashion e vintage per un saggio unive… - OpOpOmOx : @gladiatoremassi @GiancarloDeRisi @julien883 Scommetto che a breve uscirà un tuo sondaggio 'tarocco' pure per quest… -