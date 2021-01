Point Break: Patrick Swayze e il "segreto" sotto la maschera (Di venerdì 1 gennaio 2021) Un segreto avvolge una scena di Point Break - Punto di rottura in cui Patrick Swayze e gli altri attori indossano le maschere degli ex presidenti. Point Break - Punto di rottura si apre con le indagini su una serie di rapine in banca da parte degli "ex presidenti": una banda di ladri che indossano maschere di gomma di Ronald Reagan, interpretato da Patrick Swayze, Richard Nixon, Lyndon B. Johnson, e Jimmy Carter. In realtà un segreto avvolge la scena della rapina: non è Swayze ad indossare la maschera di Reagan durante la sequenza dell'inseguimento, bensì Scott Wilder, la sua controfigura. Questo accadde perché Swayze in quel momento si trovava in Europa per il tour ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 1 gennaio 2021) Unavvolge una scena di- Punto di rottura in cuie gli altri attori indossano le maschere degli ex presidenti.- Punto di rottura si apre con le indagini su una serie di rapine in banca da parte degli "ex presidenti": una banda di ladri che indossano maschere di gomma di Ronald Reagan, interpretato da, Richard Nixon, Lyndon B. Johnson, e Jimmy Carter. In realtà unavvolge la scena della rapina: non èad indossare ladi Reagan durante la sequenza dell'inseguimento, bensì Scott Wilder, la sua controfigura. Questo accadde perchéin quel momento si trovava in Europa per il tour ...

