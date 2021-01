Napoli, maledizione Osimhen: torna ed è positivo al covid (Di venerdì 1 gennaio 2021) Stagione sfortunata, finora, quella di Victor Osimhen: l’attaccante del Napoli, superato l’infortunio alla spalla è risultato positivo al covid Continua il calvario di Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli, come comunicato oggi dal club azzurro, è risultato positivo al tampone naso-faringeo effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dalla Nigeria, dove ha passato le festività. Il calciatore, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 1 gennaio 2021) Stagione sfortunata, finora, quella di Victor: l’attaccante del, superato l’infortunio alla spalla è risultatoalContinua il calvario di Victor. L’attaccante del, come comunicato oggi dal club azzurro, è risultatoal tampone naso-faringeo effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dalla Nigeria, dove ha passato le festività. Il calciatore, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

