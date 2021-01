Monossido di carbonio | nella notte ricoverata una famiglia

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Sesto Fiorentino (Firenze), 1 gennaio 2020 - Unadi tre persone, padre, madre e bimba di due anni, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita in ospedale per una intossicazione da ...

Sesto Fiorentino (Firenze), 1 gennaio 2020 - Una famiglia di tre persone, padre, madre e bimba di due anni, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita in ospedale per una intossicazione da mon ...SESTO FIORENTINO: Fuga di monossido la notte di Capodanno in una casa nel fiorentino. Tutta la famiglia è stata ricoverata in ospedale. Sul posto 118 e vigili del fuoco ...