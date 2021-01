Guida TV: programmi di stasera, venerdì 1 gennaio 2021 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, venerdì 1.1.2021, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Roberto Bolle – Danza con me Show RAI2 Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare Film RAI3 C’Est La Vie – Prendila come viene Film RETE4 Il Padrino Film CANALE5 Un Natale a 5 Stelle Film ITALIA1 Point Break – Punto di rottura Film LA7 L’Attimo Fuggente Film REALTIME Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto Talent Show CIELO L’ultimo amore di Casanova Film TV8 Balla coi Lupi Film NOVE Fratelli di Crozza Satira first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di venerdì 1 gennaio 2021)aitv della prima serata di oggi,1.1., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Roberto Bolle – Danza con me Show RAI2 Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare Film RAI3 C’Est La Vie – Prendila come viene Film RETE4 Il Padrino Film CANALE5 Un Natale a 5 Stelle Film ITALIA1 Point Break – Punto di rottura Film LA7 L’Attimo Fuggente Film REALTIME Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto Talent Show CIELO L’ultimo amore di Casanova Film TV8 Balla coi Lupi Film NOVE Fratelli di Crozza Satira first appeared on Ascolti Tv Blog.

Tele_Guida : La Sintesi dei Programmi TV della Serata - CasilinaNews : Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera 31 dicembre 2020 - Tele_Guida : La Sintesi dei Programmi TV della Serata - RaffaellaMerlo : RT @ilSalvagenteit: L'80% degli #spot alimentari nei programmi tv italiani per #bambini non rispetta le linee guida nutrizionali dell'Oms h… - SilvanoGallus : RT @ilSalvagenteit: L'80% degli #spot alimentari nei programmi tv italiani per #bambini non rispetta le linee guida nutrizionali dell'Oms h… -