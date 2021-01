Giulia De Lellis, disavventura a Capodanno: “E’ stato tremendo” (Di venerdì 1 gennaio 2021) , ecco i dettagli dell’incredibile racconto dell’influencer su Instagram. Giulia De Lellis è una delle influencer più famose in Italia. Dopo l’esperienza come corteggiatrice a Uomini e Donne, la sua carriera ha avuto un’incredibile ascesa e anche la sua vita privata è finita più volte sotto i riflettori. La sua storia con Andrea Damante ha fatto sognare milioni di persone, ma ora è giunta al capolinea. Nel cuore di Giulia adesso c’è Carlo Gussalli Beretta, e proprio con lui l’ex corteggiatrice ha trascorso il Capodanno. Proprio nell’ultimo giorno dell’anno la bella Giulia ha vissuto una disavventura che l’ha parecchio spaventata. Giulia De Lellis, disavventura a Capodanno: che spavento per ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 1 gennaio 2021) , ecco i dettagli dell’incredibile racconto dell’influencer su Instagram.Deè una delle influencer più famose in Italia. Dopo l’esperienza come corteggiatrice a Uomini e Donne, la sua carriera ha avuto un’incredibile ascesa e anche la sua vita privata è finita più volte sotto i riflettori. La sua storia con Andrea Damante ha fatto sognare milioni di persone, ma ora è giunta al capolinea. Nel cuore diadesso c’è Carlo Gussalli Beretta, e proprio con lui l’ex corteggiatrice ha trascorso il. Proprio nell’ultimo giorno dell’anno la bellaha vissuto unache l’ha parecchio spaventata.De: che spavento per ...

MMilanaccio : Mi raccomando continuate a seguire quella D E F I C I E N T E di Giulia De Lellis ???????? - Smalldoll13 : @103puntifelici Non discuto Tommaso assolutamente e la sua bravura, però Giulia De Lellis oltre i follower ha portato gli ascolti al gfvip2 - IsaeChia : #GiuliaDeLellis fa il #Capodanno in montagna col fidanzato #CarloGussalliBeretta e scoppia una nuova polemica… - zazoomblog : Colpo basso per Giulia De Lellis la mamma di Carlo preferisce l’ex - #Colpo #basso #Giulia #Lellis #mamma - Lizzie35084630 : @una_Promessa C'è gente che li ha passati pur non essendo Giulia de lellis -