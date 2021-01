Discorso di Mattarella, FdI: «Pronti a fare la nostra parte. Se il governo non è in grado tolga il disturbo» (Di venerdì 1 gennaio 2021) Dal leader Giorgia Meloni, al capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, Fratelli d’Italia risponde all’appello del presidente Mattarella nel suo Discorso di fine anno. E rinnova la richiesta dei sovranisti di tornare al voto nel 2021. Meloni: “Il 2021 sia l’anno del voto” “Ha ragione il Presidente Mattarella – commenta la leader di Fratelli d’Italia – quello che ci aspetta è tempo di costruttori. Per questo facciamo nostro il suo appello ad affrontare il piano europeo per la ripresa in modo concreto ed efficace, senza disperdere risorse come invece purtroppo è stato fatto negli ultimi mesi. Noi siamo Pronti a fare la nostra parte. E ci auguriamo che anche il governo faccia la sua. Definisca subito il piano e lo sottoponga al Parlamento, alle ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 gennaio 2021) Dal leader Giorgia Meloni, al capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, Fratelli d’Italia risponde all’appello del presidentenel suodi fine anno. E rinnova la richiesta dei sovranisti di tornare al voto nel 2021. Meloni: “Il 2021 sia l’anno del voto” “Ha ragione il Presidente– commenta la leader di Fratelli d’Italia – quello che ci aspetta è tempo di costruttori. Per questo facciamo nostro il suo appello ad affrontare il piano europeo per la ripresa in modo concreto ed efficace, senza disperdere risorse come invece purtroppo è stato fatto negli ultimi mesi. Noi siamola. E ci auguriamo che anche ilfaccia la sua. Definisca subito il piano e lo sottoponga al Parlamento, alle ...

