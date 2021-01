Botti di Capodanno, 8 feriti a Napoli: è il dato più basso da anni (Di venerdì 1 gennaio 2021) commenta Sono stati 8 nelle ultime ore i feriti, tra Napoli e provincia, provocati dai Botti di Capodanno: tre sono stati registrati nel capoluogo e cinque nell'hinterland. Nessuno dei feriti è in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 1 gennaio 2021) commenta Sono stati 8 nelle ultime ore i, trae provincia, provocati daidi: tre sono stati registrati nel capoluogo e cinque nell'hinterland. Nessuno deiè in ...

"Siamo intrappolati, la casa è in fiamme", terrore a Palermo per un rogo a Ballarò nella notte di Capodanno

"Siamo intrappolati nel balcone, la casa è in fiamme". Una chiamata ai vigili del fuoco di Palermo poco prima di mezzanotte quando gli italiani stavano ...

