Tina Cipollari i sospetti su Maurizio | Presunta amante a Uomini e Donne? (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tina Cipollari lancia alcuni sospetti inaspettati nei confronti di Maurizio dopo il racconto dettagliato di Gemma Galgani. La dama del parterre femminile di Uomini e Donne infatti, al centro dello studio ha spiegato di aver trascorso tutte le feste natalizie da sola, senza la presenza del cavaliere. Un comportamento che lei stessa e l’intero studio non si aspettava visto il forte avvicinamento delle settimane precedenti. Un momento di passione che non è di certo passato inosservato e che Gemma ha voluto sottolineare anche durante la puntata ma che, nella registrazione di ieri l’ha portata ad avere l’ennesima delusione.Gemma Galgani ha raccontato di aver sentito Maurizio molto freddo nei suoi confronti, spingendo così Tina Cipollari ad ... Leggi su giornal (Di giovedì 31 dicembre 2020)lancia alcuniinaspettati nei confronti didopo il racconto dettagliato di Gemma Galgani. La dama del parterre femminile diinfatti, al centro dello studio ha spiegato di aver trascorso tutte le feste natalizie da sola, senza la presenza del cavaliere. Un comportamento che lei stessa e l’intero studio non si aspettava visto il forte avvicinamento delle settimane precedenti. Un momento di passione che non è di certo passato inosservato e che Gemma ha voluto sottolineare anche durante la puntata ma che, nella registrazione di ieri l’ha portata ad avere l’ennesima delusione.Gemma Galgani ha raccontato di aver sentitomolto freddo nei suoi confronti, spingendo cosìad ...

LucaCapitan : @GF_diretta Non capisco come avete fatto a mettere lei come opinionista... al prossimo giro metteteci tina cipollar… - lontanissimo_ : RT @whosthaatgurl: Tina Cipollari mi manchi - whosthaatgurl : Tina Cipollari mi manchi - kasty86 : @pisto_gol Anche Tina Cipollari è stata in tv 30 anni, anzi.... lei lo è ancora....????? ah già, il sistema mafioso… - zazoomblog : Uomini e Donne- Anticipazioni e news 20 dicembre: Tina Cipollari e lamante che... - #Uomini #Donne- #Anticipazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Cipollari Tina Cipollari, su Instagram la foto con la sorella: somiglianza incredibile Caffeina Magazine Tina Cipollari i sospetti su Maurizio | Presunta amante a Uomini e Donne?

Tina Cipollari ha spiegato i suoi sospetti su Maurizio accusandolo di avere un'amante al di fuori del programma e di Gemma Galgani ...

Gemma Galgani, Maurizio Guerci contro Tina: “L’abbiamo sbugiardata”

Uomini e Donne, Maurizio Guerci (fidanzato Gemma Galgani) attacca Tina Cipollari: "L'abbiamo sbugiardata" Gemma Galgani e Maurizio Guerci si sono ...

Tina Cipollari ha spiegato i suoi sospetti su Maurizio accusandolo di avere un'amante al di fuori del programma e di Gemma Galgani ...Uomini e Donne, Maurizio Guerci (fidanzato Gemma Galgani) attacca Tina Cipollari: "L'abbiamo sbugiardata" Gemma Galgani e Maurizio Guerci si sono ...