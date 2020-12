Ragazzo muore davanti ai videogame: tra pochi giorni avrebbe compiuto 18 anni (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un Ragazzo di 17 anni è morto a Rifreddo, frazione di Mondovì (Cuneo), stroncato da un malore mentre giocava ai videogames nella sua cameretta. Dramma durante la notte tra martedì e mercoledì a Mondovì, in provincia di Cuneo, dove un Ragazzo di 17 anni è stato ritrovato senza vita nella sua camera. A fare la L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 31 dicembre 2020) Undi 17è morto a Rifreddo, frazione di Mondovì (Cuneo), stroncato da un malore mentre giocava ais nella sua cameretta. Dramma durante la notte tra martedì e mercoledì a Mondovì, in provincia di Cuneo, dove undi 17è stato ritrovato senza vita nella sua camera. A fare la L'articolo proviene da YesLife.it.

