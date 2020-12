Previsioni meteo 1 gennaio: il 2021 si apre con il maltempo. Le regioni colpite (Di giovedì 31 dicembre 2020) maltempo con piogge e nevicate in diverse regioni italiane il 1 gennaio 2021: ecco le Previsioni dell’Aeronautica Militare Che tempo farà nel primo giorno del nuovo anno? Pur con l’Italia in zona rossa e non potendo dunque uscire liberamente, in tanti vogliono sapere se il 1 gennaio sarà dominato dalla presenza del sole oppure se le piogge, protagoniste per quasi tutto il mese di dicembre, continueranno a cadere anche a inizio 2021. L’Aeronautica Militare, nel suo consueto bollettino previsionale non dà purtroppo buone notizie. La giornata sarà infatti caratterizzata dal maltempo sia nelle regioni settentrionali che centrali mentre meglio andrà al Sud dove i cieli saranno prevalentemente sereni. Da segnalare inoltre il rischio di ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 31 dicembre 2020)con piogge e nevicate in diverseitaliane il 1: ecco ledell’Aeronautica Militare Che tempo farà nel primo giorno del nuovo anno? Pur con l’Italia in zona rossa e non potendo dunque uscire liberamente, in tanti vogliono sapere se il 1sarà dominato dalla presenza del sole oppure se le piogge, protagoniste per quasi tutto il mese di dicembre, continueranno a cadere anche a inizio. L’Aeronautica Militare, nel suo consueto bollettino previsionale non dà purtroppo buone notizie. La giornata sarà infatti caratterizzata dalsia nellesettentrionali che centrali mentre meglio andrà al Sud dove i cieli saranno prevalentemente sereni. Da segnalare inoltre il rischio di ...

