“Pierpaolo, addio!!!”. Pretelli gelato al GF Vip: il messaggio aereo è chiarissimo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un altro messaggio aereo è stato recapitato ad un concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip. Ma stavolta non si è trattato di un contenuto amichevole né positivo. Quello che sta accadendo nella Casa dopo l’abbandono di Elisabetta Gregoraci è chiaro a tutti. Pierpaolo Pretelli si è avvicinato giorno dopo giorno a Giulia Salemi, fino all’episodio clou culminato in un’appassionata scena hot tra i due. Dopo il rapporto speciale che Pierpaolo aveva creato con Elisabetta, adesso l’ex velino è tutto preso da Giulia: i due si sono ritrovati in piscina dove si sono lasciati andare a momenti di grande tenerezza, fino ad un appassionato bacio. La Gregoraci è, evidentemente, dimenticata e se la showgirl non parla più di Pretelli, quest’ultimo ha trovato il modo di consolarsi piuttosto in ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un altroè stato recapitato ad un concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip. Ma stavolta non si è trattato di un contenuto amichevole né positivo. Quello che sta accadendo nella Casa dopo l’abbandono di Elisabetta Gregoraci è chiaro a tutti.si è avvicinato giorno dopo giorno a Giulia Salemi, fino all’episodio clou culminato in un’appassionata scena hot tra i due. Dopo il rapporto speciale cheaveva creato con Elisabetta, adesso l’ex velino è tutto preso da Giulia: i due si sono ritrovati in piscina dove si sono lasciati andare a momenti di grande tenerezza, fino ad un appassionato bacio. La Gregoraci è, evidentemente, dimenticata e se la showgirl non parla più di, quest’ultimo ha trovato il modo di consolarsi piuttosto in ...

zazoomblog : “Pierpaolo addio!!!”. Pretelli gelato al GF Vip: il messaggio aereo è chiarissimo - #“Pierpaolo #addio!!!”.… - tuttopuntotv : Pierpaolo Pretelli riceve un aereo d’addio: la reazione inaspettata #gfvip #gfvip5 - pierpyyyyyyy : RT @itsecretlove: Mi sto emozionando per lo sfanculamento di Pierpaolo alle gregorelle e alle fan della miss. 'grazie ragazze addio è sta… - fra_debby_1d : RT @itsecretlove: Mi sto emozionando per lo sfanculamento di Pierpaolo alle gregorelle e alle fan della miss. 'grazie ragazze addio è sta… - zorzelli2020 : RT @itsecretlove: Mi sto emozionando per lo sfanculamento di Pierpaolo alle gregorelle e alle fan della miss. 'grazie ragazze addio è sta… -