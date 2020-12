Pasta con fave pecorino e guanciale (Di giovedì 31 dicembre 2020) La è una ricetta veramente deliziosa, gustosa e facile da preparare. Un primo piatto che lascerà tutti a bocca aperta e che certamente non avanzerà. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 g di Pasta 250 g di fave sgusciate 150 g di guanciale 100 g di pecorino romano 1 pezzetto di cipolla Olio evo q.b. Sale fino q.b. Pepe nero macinato q.b. Iniziamo la preparazione della portando sul fuoco una pentola piena d’acqua. Intanto sgusciate le fave e quando l’acqua sarà arrivata ad ebollizione, fatele cuocere in acqua per tre minuti. Nel mentre tagliate il guanciale a listarelle e mettetelo in una padella con un filo di olio extravergine di oliva ad abbrustolire. Togliete le fave con una schiumarola e se l’acqua ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 31 dicembre 2020) La è una ricetta veramente deliziosa, gustosa e facile da preparare. Un primo piatto che lascerà tutti a bocca aperta e che certamente non avanzerà. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 g di250 g disgusciate 150 g di100 g diromano 1 pezzetto di cipolla Olio evo q.b. Sale fino q.b. Pepe nero macinato q.b. Iniziamo la preparazione della portando sul fuoco una pentola piena d’acqua. Intanto sgusciate lee quando l’acqua sarà arrivata ad ebollizione, fatele cuocere in acqua per tre minuti. Nel mentre tagliate ila listarelle e mettetelo in una padella con un filo di olio extravergine di oliva ad abbrustolire. Togliete lecon una schiumarola e se l’acqua ...

