Luciana Lamorgese interviene in difesa di Claudia Alivernini

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Dopo i copiosi insulti dei no vax ricevuti da, l’infermiera romana che è stata la prima persona ad essere vaccinata in Italia, diversi personaggi pubblici hanno parlato indella giovane (tra cui anche personalità di spicco come Liliana Segre). Adesso anche il Ministroha deciso di intervenire in favore della giovane, che per paura ha dovuto disattivare tutti i suoi profili social. “La Polizia postale sta monitorando per individuare gli autori degli insulti sui social, sono insulti davvero inaccettabili” dice“perché l’infermieranel vaccinarsi ha dato un segnale: per star bene io devono star bene anche gli altri. Il personale sanitario è vicino ai malati, chi lo insulta sono persone che non hanno un minimo di responsabilità, e ...