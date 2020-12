L’Anno che Verrà Amadeus e Gianni Morandi accolgono il 2021 in studio (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’Anno Che Verrà su Rai 1 per dire addio al 2020 e accogliere il 2021 con Amadeus, Gianni Morandi e tanti ospiti L’Anno Che Verrà il tradizionale appuntamento di Capodanno di Rai 1 quest’anno sarà senza piazza per le evidenti ragioni legate alla pandemia. Impossibile realizzarlo a Terni dove era inizialmente previsto, il programma sarà in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma (quelli da cui vanno in onda i programmi della domenica Rai). Sempre nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, Amadeus insieme a Gianni Morandi farà compagnia agli italiani in questo Capodanno insolito in cui dobbiamo stare a casa e festeggiare in modalità ridotta. Finito il messaggio di fine anno del Presidente della ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 31 dicembre 2020)Chesu Rai 1 per dire addio al 2020 e accogliere ilcone tanti ospitiCheil tradizionale appuntamento di Capodanno di Rai 1 quest’anno sarà senza piazza per le evidenti ragioni legate alla pandemia. Impossibile realizzarlo a Terni dove era inizialmente previsto, il programma sarà in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma (quelli da cui vanno in onda i programmi della domenica Rai). Sempre nel pieno rispetto delle norme anti-Covid,insieme afarà compagnia agli italiani in questo Capodanno insolito in cui dobbiamo stare a casa e festeggiare in modalità ridotta. Finito il messaggio di fine anno del Presidente della ...

