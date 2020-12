Grande Fratello Vip, Dayane Mello su tutte le furie prepara la valigia e minaccia: “Vado via da quella porta, me ne vado” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Quando mancano poche ore al primo Capodanno con il Grande Fratello, nella Casa di Cinecittà la tensione è salita alle stelle. Dayane Mello ha litigato con Adua Del Vesco e Rosalinda Cannavò e ha minacciato di lasciare il reality: “vado via da quella porta, basta, me ne vado”, ha detto, arrabbiata perché nell’ultima puntata tutti i coinquilini si sono schierati con Andrea Zelletta. “C’è Dayane che sta facendo la valigia e vuole andare via”, ha detto Stefania Orlando a quest’ultimo, che si è limitato a rispondere con un laconico “Mmh…”. Ma poi è arrivato inevitabilmente il momento di confronto fra i due: “Voglio chiederti scusa, non ci ho pensato, non volevo farti un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Quando mancano poche ore al primo Capodanno con il, nella Casa di Cinecittà la tensione è salita alle stelle.ha litigato con Adua Del Vesco e Rosalinda Cannavò e hato di lasciare il reality: “via da, basta, me ne”, ha detto, arrabbiata perché nell’ultima puntata tutti i coinquilini si sono schierati con Andrea Zelletta. “C’èche sta facendo lae vuole andare via”, ha detto Stefania Orlando a quest’ultimo, che si è limitato a rispondere con un laconico “Mmh…”. Ma poi è arrivato inevitabilmente il momento di confronto fra i due: “Voglio chiederti scusa, non ci ho pensato, non volevo farti un ...

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Capodanno in tv, Grande Fratello fa il trenino coi “vipponi” mentre Propaganda Live lancia la tombolata… Il Fatto Quotidiano Rosalinda Cannavò scrive una lettera a Dayane Mello per fare pace

La concorrente della 5a edizione del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò ha scritto una lettera alla sua ex amica Dayane Mello per fare pace ...

Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta scoppia in Lacrime nella Notte (VIdeo)

Maria Teresa Ruta scoppia in lacrime nella Notte e cerca di nascondersi dai concorrenti del Grande Fratello Vip.

