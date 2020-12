GF Vip, Dayane Mello e Adua Del Vesco, nessun chiarimento: amicizia al capolinea (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nella Casa del GF Vip, Adua Del Vesco durante la giornata di ieri ha vissuto dei momenti di sconforto per la fine dell’amicizia con Dayane Mello. GF Vip, Adua Del Vesco e Dayane Mello la fine di una bella amicizia Nella Casa del GF Vip, sembra veramente impossibile vedere una riconciliazione tra Dayane Mello e Adua Del Vesco. Nelle ultime ore, le due coinquiline hanno provato a chiarirsi, ma questo tentativo è naufragato. La modella brasiliana ha rimproverato la sua ex amica di volerla far passare per una persona che l’ha usata per uno scopo. Adua Del Vesco agli attacchi di Dayane ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nella Casa del GF Vip,Deldurante la giornata di ieri ha vissuto dei momenti di sconforto per la fine dell’con. GF Vip,Della fine di una bellaNella Casa del GF Vip, sembra veramente impossibile vedere una riconciliazione traDel. Nelle ultime ore, le due coinquiline hanno provato a chiarirsi, ma questo tentativo è naufragato. La modella brasiliana ha rimproverato la sua ex amica di volerla far passare per una persona che l’ha usata per uno scopo.Delagli attacchi di...

