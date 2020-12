"Ecco i sondaggi del Re, puntuali". Minzolini, la farsa dei giornaloni su Conte: cifre "chirurgiche" (Di giovedì 31 dicembre 2020) “puntuali con la crisi su Repubblica e Corriere escono i sondaggi del Re per dire: in fondo Giuseppe Conte è ancora forte e pure la sua maggioranza”. Così Augusto Minzolini ha commentato in un tweet le diverse rilevazioni pubblicate nell'edizione odierna dei due giornali più vicini a Palazzo Chigi, dove la posizione del premier appare sempre più in bilico. Stavolta neanche i sondaggi costruiti ad hoc possono però cambiare la percezione di un governo avviato verso una crisi che sembra sempre più inevitabile. Minzolini ha fatto notare anche che a partecipare a questo giochino sono anche “i soliti poltristi del Pd che minacciano le urne che non ci saranno per arruolare qualche merlo renziano impaurito”. “Che noia e che stampa”, ha chiosato l'editorialista del Giornale, riferendosi in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) “con la crisi su Repubblica e Corriere escono idel Re per dire: in fondo Giuseppeè ancora forte e pure la sua maggioranza”. Così Augustoha commentato in un tweet le diverse rilevazioni pubblicate nell'edizione odierna dei due giornali più vicini a Palazzo Chigi, dove la posizione del premier appare sempre più in bilico. Stavolta neanche icostruiti ad hoc possono però cambiare la percezione di un governo avviato verso una crisi che sembra sempre più inevitabile.ha fatto notare anche che a partecipare a questo giochino sono anche “i soliti poltristi del Pd che minacciano le urne che non ci saranno per arruolare qualche merlo renziano impaurito”. “Che noia e che stampa”, ha chiosato l'editorialista del Giornale, riferendosi in ...

