Covid: mascherine, chiusure e distanziamento. Niente illusioni, 2021 non è un liberi tutti (Di giovedì 31 dicembre 2020) "Assembramenti impensabili". Col vaccino meno morti e meno malati, ma c'è la sfida economica: a marzo scade il blocco dei licenziamenti Leggi su quotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) "Assembramenti impensabili". Col vaccino meno morti e meno malati, ma c'è la sfida economica: a marzo scade il blocco dei licenziamenti

Covid: mascherine, chiusure e distanziamento. Niente illusioni, 2021 non è un liberi tutti

Capodanno in zona rossa, oggi 31 dicembre l'Italia torna in zona rossa fino all'Epifania, con la sola giornata arancione del 4 gennaio.

Covid19, sequestro di mascherine non a norma della Guardia di Finanza

Nel corso dell’intensificazione dell’attività di controllo economico del territorio disposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo e ...

