Coronavirus, nel Lazio 1767 casi e 73 decessi. D'Amato: 'Numeri che non possono farci stare tranquilli' (Di giovedì 31 dicembre 2020) Questo 2020 si chiude con 14544 contagi da Coronavirus accertati in tutta la provincia di Latina da inizio pandemia. Pesano sul totale i Numeri fatti registrare in questa seconda ondata: sono stati ... Leggi su latinatoday (Di giovedì 31 dicembre 2020) Questo 2020 si chiude con 14544 contagi daaccertati in tutta la provincia di Latina da inizio pandemia. Pesano sul totale ifatti registrare in questa seconda ondata: sono stati ...

Internazionale : Cinquantacinque morti che pochi ricorderanno. Sono le persone che si sono uccise in carcere, nel silenzio generale.… - RaiNews : Il presidente della Repubblica, nel messaggio di auguri agli italiani, chiede a tutti di non abbassare la guardia m… - redazioneiene : LO SPECIALE UN ANNO DI COVID È IN ONDA ADESSO SU ITALIA1 Il dottor Nazario Di Cicco ha denunciato la malasanità ne… - StellaSirio60 : RT @Internazionale: Cinquantacinque morti che pochi ricorderanno. Sono le persone che si sono uccise in carcere, nel silenzio generale. Ci… - GiorgioAntonel1 : RT @fanpage: La Cancelliera Merkel si prepara agli strascichi della crisi anche nel 2021 #addio2020 -