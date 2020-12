Auguri buon anno 2021 con immagini e frasi di Capodanno (1 gennaio) via WhatsApp (Di giovedì 31 dicembre 2020) Stiamo per dire finalmente addio al 2020, un anno per molti versi sciagurato (sono poche le cose che si salvano, diciamoci la verità), che speriamo di poterci buttare definitivamente alle spalle, magari con il Coronavirus (per risolvere ci vorrà ancora del tempo, ma vogliamo essere ottimisti). Gli Auguri buon anno 2021 devono essere fatti con ancora più ardore e sentimento, così da spazzare via ogni cattivo presagio e dare il benvenuto ai giorni migliori che di certo ci attenderanno dopo tanto penare. Che sia stato un anno diverso dal solito quello che ci apprestiamo a salutare è cosa più che ovvia, ma non bisogna perdersi d’animo: il buon auspicio verrà a bussare alle nostre porte, ma c’è da dargli una mano. Le frasi per fare gli ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020) Stiamo per dire finalmente addio al 2020, unper molti versi sciagurato (sono poche le cose che si salvano, diciamoci la verità), che speriamo di poterci buttare definitivamente alle spalle, magari con il Coronavirus (per risolvere ci vorrà ancora del tempo, ma vogliamo essere ottimisti). Glidevono essere fatti con ancora più ardore e sentimento, così da spazzare via ogni cattivo presagio e dare il benvenuto ai giorni migliori che di certo ci attenderdopo tanto penare. Che sia stato undiverso dal solito quello che ci apprestiamo a salutare è cosa più che ovvia, ma non bisogna perdersi d’animo: ilauspicio verrà a bussare alle nostre porte, ma c’è da dargli una mano. Leper fare gli ...

CarloCalenda : Il mio augurio per il 2021 è che insieme al Covid scompaia la retorica che lo ha accompagnato. Una retorica vuota e… - Quirinale : Buon #Natale Auguri! - giovannivernia : Vabbè ragazzi Buon San Silvestro a tutti ?? io non mi spingerei oltre... ?? e comunque nel bene o nel male siamo qui… - Marisa10Lucca : @Alessan13775500 Grazie buon pomeriggio TANTI TANTI AUGURI. ???????????????? - tisthedamnFra : RT @corneliasswift: Non taehyung che posta le gif dei boomer per gli auguri di buon anno ?? -