Atalanta | i dati della pressione dicono che Gasp sta tentando di tornare al «suo» calcio senza Gomez Numeri e analisi

(Di giovedì 31 dicembre 2020) La prima partestagione nerazzurra si è conclusa, mandando in archivio 13 giornate di campionato e 6 partite di Champions League. Per l’dierini il bilancio è sicuramente positivo, costellato dagli scintillanti successi di Liverpool ed Amsterdam, anche …

ilpietrz : ???? | #Gomez via dall’#Atalanta, sì ma dove? ?? Ecco, dati alla mano, in quale sistema di gioco potrebbe trovarsi me… - zazoomblog : Atalanta ecco Maehle: il nuovo Hateboer. I suoi dati promettono bene: sulla fascia difende e attacca sa crossare e… - zazoomblog : Il 2020 dell’Atalanta-3 A Torino sfuma lo scudetto a Lisbona si sfiora la semifinale Champions. Tutta la stanchezza… - infoitsport : Atalanta, abbiamo misurato il «peso» di Gomez. I dati di passaggi e dribbling: rinunciare al Papu è quasi impossibi… - zazoomblog : Atalanta abbiamo misurato il «peso» di Gomez. I dati di passaggi e dribbling: rinunciare al Papu è quasi impossibil… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta dati

L'Eco di Bergamo

La prima parte della stagione nerazzurra si è conclusa, mandando in archivio 13 giornate di campionato e 6 partite di Champions League. Per l’Atalanta di Gasperini il bilancio è sicuramente positivo, ...L'Inter è immobilizzata dalla crisi del Covid, Zhang è stato chiaro: a gennaio non si investe, ma in viale della Liberazione lasciano aperta una piccola porticina per Gomez. Sembra un controsenso, ma ...