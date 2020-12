Riccardo Guarnieri ci ripensa | Nuova possibilità con Roberta a Uomini e Donne

Leggi su giornal

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nell’ultime registrazioni diche si sono tenute ieri pomeriggio, sono accadute cose impensabili. Come anticipato da Il Vicolo delle News,cie, invece di conoscere nuove dame arrivate appositamente per lui, decide di chiedere unaDi Padua. Da quando il cavaliere pugliese è tornato aper concedersi unaopportunità in amore, il rapporto conè stato caratterizzato da alti e bassi. La coppia, infatti, si era già frequentata per un periodo, circa due anni fa. Manon era pronto per una storia importante e, alla fine, la conoscenza si è conclusa per mancanza di ...