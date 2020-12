Mourinho polemico: “La partita è alle 6 e ancora non sappiamo se giocheremo” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La situazione, in Premier, è complessa. alle 19 ora italiana è prevista la partita del Tottenham contro il Fulham ma al momento ancora non c’è certezza che si giochi a causa dei casi di positività al Covid emersi in Inghilterra. Casi che hanno portato anche al rinvio di Everton-Manchester City. A polemizzare sull’incertezza che aleggia è il tecnico del Tottenham, Josè Mourinho, che su Instagram scrive ironico: “Match alle 6 pm e noi ancora non sappiamo se giocheremo. La migliore lega al mondo”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose Mourinho (@joseMourinho) L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La situazione, in Premier, è complessa.19 ora italiana è prevista ladel Tottenham contro il Fulham ma al momentonon c’è certezza che si giochi a causa dei casi di positività al Covid emersi in Inghilterra. Casi che hanno portato anche al rinvio di Everton-Manchester City. A polemizzare sull’incertezza che aleggia è il tecnico del Tottenham, Josè, che su Instagram scrive ironico: “Match6 pm e noinonse. La migliore lega al mondo”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose(@jose) L'articolo ilNapolista.

