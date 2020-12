Hong Kong: Cina, presto liberi 2 dei 12 fuggitivi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Hong Kong, 30 DIC - Due adolescenti tra i 12 cittadini di Hong Kong arrestati lo scorso agosto dalle autorità cinesi per l'ingresso illegale nelle acque continentali del Paese nel tentativo di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 30 dicembre 2020), 30 DIC - Due adolescenti tra i 12 cittadini diarrestati lo scorso agosto dalle autorità cinesi per l'ingresso illegale nelle acque continentali del Paese nel tentativo di ...

(ANSA) - HONG KONG, 30 DIC - Due adolescenti tra i 12 cittadini di Hong Kong arrestati lo scorso agosto dalle autorità cinesi per l'ingresso illegale nelle acque continentali del Paese nel tentativo d ...

Dieci dei 12 cittadini di Hong Kong che avevano cercato di fuggire dall'ex colonia britannica in barca per raggiungere Taiwan sono stati condannati da un tribunale cinese a pene detentive da 7 mesi a ...

(ANSA) - HONG KONG, 30 DIC - Due adolescenti tra i 12 cittadini di Hong Kong arrestati lo scorso agosto dalle autorità cinesi per l'ingresso illegale nelle acque continentali del Paese nel tentativo d ...Dieci dei 12 cittadini di Hong Kong che avevano cercato di fuggire dall'ex colonia britannica in barca per raggiungere Taiwan sono stati condannati da un tribunale cinese a pene detentive da 7 mesi a ...